"النجمة" يحدد موعد انطلاق تدريبات الإعداد للموسم الجديد.. إليكم التفاصيل

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حدد نادي النجمة موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد 2022-2023.وكان النجمة قد توج بلقب كأس لبنان بعد فوزه على الأنصار بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية منذ نحو أسبوعين.وكشف مصدر من نادي النجمة لكووورة أن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل.وأشارت مصادر كووورة إلى أن إدارة النجمة تسعى جاهدة من أجل تعيين جهاز فني متكامل.وأوضح "المفاوضات مع المدرب طارق جرايا مستمرة أيضا من أجل تجديد عقده".وأكدت المصادر أن إدارة النجمة وضعت على رادار الفريق عدة لاعبين من أجل التعاقد معهم، مردفا "المفاوضات مع الصفقات الجديدة تسير بثبات بعيدا عن الإعلام".واختتم بالتشديد على أن إدارة النجمة تهتم بدراسة عدة ملفات تخص اللاعبين الأجانب.