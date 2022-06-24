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رياضة

قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا.. صلاح أم ماني؟

Lebanon 24
24-06-2022 | 16:00
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تصدر السنغالي، ساديو ماني، تصنيف اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا، بعد انضمامه إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، متقدما على زميله السابق في ليفربول النجم المصري محمد صلاح.


وقال موقع "givemesport" الإنجليزي إن ماني، بات اللاعب الإفريقي الأعلى أجرا براتب أسبوعي قدره 250 ألف جنيه إسترليني، متقدما على زميله السابق في "الريدز" محمد صلاح الذي يحصل على 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، في حين تراجع الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الانجليزي، إلى المركز الثالث برصيد 200 ألف جنيه أسبوعيا.
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ووفقا للموقع، فإن ماني كان يحصل على 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، عندما كان يلعب مع نادي ليفربول، ما جعله يحتل المرتبة الـ12 آنذاك بين أعلى لاعبي "الريدز" أجرا، بينما سيكسب 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع بايرن ميونخ، حسبما ذكرته صحيفة "ميرور" الانجليزية.

وينتهي عقد كل من محمد صلاح ورياض محرز مع نادييهما في صيف 2023، ويتطلعان وفقا لما أوردته العديد من المصادر الإعلامية الإنجليزية في وقت سابق، إلى الحصول على عقد أفضل من الناحية المادية.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا:

1- السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ) 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

2- المصري محمد صلاح (ليفربول) 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

3- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

4- الغاني توماس بارتي (أرسنال) 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

5- الغاني أندريه أيو (السد القطري) 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

6- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) 176 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

7- الإيفواري نيكولاس بيبي (أرسنال) 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

8- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

9- الغيني نابي كيتا (ليفربول) 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
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