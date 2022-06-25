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رياضة

بعد أول موسم.. هذا تأثير ميسي "المذهل" على سان جرمان

Lebanon 24
25-06-2022 | 08:00
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كشف رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، عن المكاسب "الضخمة" التي حققها التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرغم من مستواه "المتراجع".


وفي تقرير لصحيفة "ماركا"، قال الخليفي إن بطل فرنسا استطاع بيع أكثر من مليون قميص، في الموسم الأول لميسي، وهي سابقة تحدث للمرة الأولى بتاريخ النادي.
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وأكد أن 60 بالمئة من القمصان المباعة كانت تحمل اسم ميسي، وأصبح النادي الأكثر بيعا للقمصان في العالم، إلى جانب مانشستر يونايتد.
 
كما أكد الخليفي أن التعاقد مع ميسي جلب 10 عقود رعاية جديدة للنادي الفرنسي، مع شركات ضخمة، وبعقود أعلى من المعتاد، بسبب وجود ميسي.

وكشف مدير العقود في باريس سان جرمان، مارك آرمسترونغ، عن الرقم الضخم، وهو 700 مليون يورو حصدها باريس سان جرمان من الإيرادات، بعد موسم ميسي الأول.

حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، زاد متابعي النادي الفرنسي 15 مليون متابع على جميع المنصات، مما يدخل لهم ربحا بـ1.4 مليون يورو أسبوعيا.
 
المصدر: سكاي نيوز
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