فوز لبنان على كازاخستان 59-47 في بطولة آسيا للمستوى ب

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استهل منتخب لبنان للاناث تحت ال16 سنة بكرة السلة، مبارياته في بطولة آسيا المستوى"ب" التي تقام في قاعة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان، بفوزه على كازاخستان 59-47.وكانت افضل مسجلة في المنتخب اللبناني كريستينا عنان 16 نقطة، تليها اليزا خوري 13، فكارين حطيط 9، ونور لبان 6.وسيخوض لبنان مباراته الثانية ضد ايران عند الساعة الثامنة والربع من مساء السبت ومباراته الثالثة ضد الأردن عند الساعة السادسة من مساء الاحد.