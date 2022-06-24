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رياضة

فوز لبنان على كازاخستان 59-47 في بطولة آسيا للمستوى ب

Lebanon 24
24-06-2022 | 16:08
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استهل منتخب لبنان للاناث تحت ال16 سنة بكرة السلة، مبارياته في بطولة آسيا المستوى"ب" التي تقام في قاعة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان، بفوزه على كازاخستان 59-47.

وكانت افضل مسجلة في المنتخب اللبناني كريستينا عنان 16 نقطة، تليها اليزا خوري 13، فكارين حطيط 9، ونور لبان 6.
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وسيخوض لبنان مباراته الثانية ضد ايران عند الساعة الثامنة والربع من مساء السبت ومباراته الثالثة ضد الأردن عند الساعة السادسة من مساء الاحد.
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