27
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فوز لبنان على كازاخستان 59-47 في بطولة آسيا للمستوى ب
Lebanon 24
24-06-2022
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهل منتخب لبنان للاناث تحت ال16 سنة بكرة السلة، مبارياته في بطولة آسيا المستوى"ب" التي تقام في قاعة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان، بفوزه على كازاخستان 59-47.
وكانت افضل مسجلة في المنتخب اللبناني كريستينا عنان 16 نقطة، تليها اليزا خوري 13، فكارين حطيط 9، ونور لبان 6.
Advertisement
وسيخوض لبنان مباراته الثانية ضد ايران عند الساعة الثامنة والربع من مساء السبت ومباراته الثالثة ضد الأردن عند الساعة السادسة من مساء الاحد.
Advertisement
الأكثر قراءة
أسعار الانترنت ترتفع ... وخطوة لافتة من القطاع الخاص
Lebanon 24
أسعار الانترنت ترتفع ... وخطوة لافتة من القطاع الخاص
05:13 | 2022-06-24
24/06/2022 05:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تتعرض للاعتداء أمام منزلها.. مُلثمان مسلحان هدداها وضرباها وهذا وضعها الصحي (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تتعرض للاعتداء أمام منزلها.. مُلثمان مسلحان هدداها وضرباها وهذا وضعها الصحي (صور وفيديو)
04:15 | 2022-06-24
24/06/2022 04:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رد اسرائيلي سلبي على الترسيم يدفع لبنان نحو المواجهة وترقب لموقف حزب الله
Lebanon 24
رد اسرائيلي سلبي على الترسيم يدفع لبنان نحو المواجهة وترقب لموقف حزب الله
02:30 | 2022-06-24
24/06/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بملابس باللون الزهري.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد ببدلة بيضاء شاهدوا الصور
Lebanon 24
بعد ظهوره بملابس باللون الزهري.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد ببدلة بيضاء شاهدوا الصور
03:25 | 2022-06-24
24/06/2022 03:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-24
24/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-06-24
قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا.. صلاح أم ماني؟
14:00 | 2022-06-24
بينهم ثلاثة عرب... إليكم قائمة "أفضل 10 لاعبين" في قارة إفريقيا
11:00 | 2022-06-24
مدرب كرة قدم يتعرّض للإغماء... شاهدوا ماذا حصل خلال المباراة! (فيديو)
08:00 | 2022-06-24
"النجمة" يحدد موعد انطلاق تدريبات الإعداد للموسم الجديد.. إليكم التفاصيل
05:00 | 2022-06-24
غرقت في قاع المسبح.. سبّاحة تنجو بأعجوبة من الموت! (صور)
02:00 | 2022-06-24
طرد لاعب في قمة الدوري التونسي.. قام بحركة "لا أخلاقية" بعد تسجيله أحد الأهداف (فيديو)
فيديو
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
25/06/2022 04:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
25/06/2022 04:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
25/06/2022 04:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact