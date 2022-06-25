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رياضة

"ذا صن": ليفربول يحدد سعر محمد صلاح.. وريال مدريد يتأهب!

Lebanon 24
25-06-2022 | 11:00
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أفادت صحفية "ذا صن"  البريطانية، أن ليفربول يفكر في السماح للنجم المصري محمد صلاح بالرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تعثر المفاوضات تجديد عقده.

وينتهي عقد محمد صلاح (30 عاما) مع ليفربول في صيف عام 2023، ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود بشأن التجديد، مع وجود ريال مدريد في حالة تأهب.
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وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ليفربول سيسمح برحيل محمد صلاح خلال الصيف الحالي، في حال تلقى عرضا بقيمة 60 مليون إسترليني، ليسير على خطى زميله السابق المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي رحل قبل أيام عن "أنفيلد" إلى بايرن ميونخ الألماني، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل عام من انتهاء عقده.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة "الريدز" تخشى من رحيل نجمها المصري في الصيف المقبل بشكل مجاني، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي معه من أجل التوقيع على عقد جديد.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يرغب في بقاء محمد صلاح في صفوفه، ولكنه لا يريد تنفيذ مطالبه المادية، خوفا من تحطيم هيكل رواتب اللاعبين، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على مبلغ 400 ألف إسترليني أسبوعيا.

وأكدت "ذا صن"، أن إدارة ريال مدريد تراقب التطورات وسيكون قادرا على تقديم صفقة ضخمة لمحمد صلاح، على الرغم من سوء العلاقات بين صلاح ونجوم الريال بعد مشاجرات التصريحات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين على مدار المواسم الخمسة الماضية. 

ويعد من أبرز المهتمين بضم النجم محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعويض فشل صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. 

يذكر أن محمد صلاح توج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم، برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام.
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