بسبب ليفاندوفسكي.. رئيس بايرن ميونخ الفخري يسخر من برشلونة

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صرح الألماني، أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الفخري، بأن وضع برشلونة الحالي يدعو للإفلاس وليس للسعي وراء إبرام صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.ويسعى برشلونة للتعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، هذا الصيف، وهو الأمر الذي أغضب مسؤولي النادي البافاري، على رأسهم الرئيس الفخري أولي هونيس.وسخر هونيس من محاولة برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي، في الوقت الذي يعاني النادي الكتالوني من ديون طائلة وأزمة اقتصادية خانقة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يدعو للإفلاس وليس للسعي وراء إبرام صفقات.وقال أولي هونيس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديوريتفو" الإسبانية: "من الغريب أن يرغب برشلونة في التعاقد مع ليفاندفسكي، وكان عليهم ديون بقيمة 1.3 مليار يورو قبل ستة أشهر. لو كانوا في ألمانيا كان عليهم بالفعل إعلان إفلاسهم، لكنهم يقدمون عروض بملايين الدولارات".