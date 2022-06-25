25
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بسبب ليفاندوفسكي.. رئيس بايرن ميونخ الفخري يسخر من برشلونة
Lebanon 24
25-06-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح الألماني، أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الفخري، بأن وضع برشلونة الحالي يدعو للإفلاس وليس للسعي وراء إبرام صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ويسعى برشلونة للتعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، هذا الصيف، وهو الأمر الذي أغضب مسؤولي النادي البافاري، على رأسهم الرئيس الفخري أولي هونيس.
Advertisement
وسخر هونيس من محاولة برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي، في الوقت الذي يعاني النادي الكتالوني من ديون طائلة وأزمة اقتصادية خانقة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يدعو للإفلاس وليس للسعي وراء إبرام صفقات.
وقال أولي هونيس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديوريتفو" الإسبانية: "من الغريب أن يرغب برشلونة في التعاقد مع ليفاندفسكي، وكان عليهم ديون بقيمة 1.3 مليار يورو قبل ستة أشهر. لو كانوا في ألمانيا كان عليهم بالفعل إعلان إفلاسهم، لكنهم يقدمون عروض بملايين الدولارات".
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
Lebanon 24
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
07:30 | 2022-06-25
25/06/2022 07:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:28 | 2022-06-24
24/06/2022 11:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟
00:09 | 2022-06-25
25/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ MTV السابقة تظهر مع حبيبها... أحضان وقُبل! (صورة)
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ MTV السابقة تظهر مع حبيبها... أحضان وقُبل! (صورة)
04:30 | 2022-06-25
25/06/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثروة" ضخمة مدفونة في منطقة لبنانية.. "أحجار" تدرّ الدولارات!
Lebanon 24
"ثروة" ضخمة مدفونة في منطقة لبنانية.. "أحجار" تدرّ الدولارات!
06:30 | 2022-06-25
25/06/2022 06:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-06-25
"ذا صن": ليفربول يحدد سعر محمد صلاح.. وريال مدريد يتأهب!
08:00 | 2022-06-25
بعد أول موسم.. هذا تأثير ميسي "المذهل" على سان جرمان
05:00 | 2022-06-25
مدير بايرن ميونيخ يكسر الصمت حول صفقة رونالدو
02:00 | 2022-06-25
مصري يحطم الأرقام في بطولة العالم لرفع الأثقال.. وهذا حلمه
23:00 | 2022-06-24
ليفاندوفسكي يرفع راية التمرد بدعم من برشلونة ضد التعنت البافاري
16:08 | 2022-06-24
فوز لبنان على كازاخستان 59-47 في بطولة آسيا للمستوى ب
فيديو
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
25/06/2022 22:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
25/06/2022 22:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
25/06/2022 22:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact