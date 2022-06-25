ماركا: أسهم ريال مدريد ترتفع بعد تزايد قيمة لاعبيه

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قالت صحيفة "ماركا" إن أسهم ريال مدريد ارتفعت بموازاة زيادة قيمة لاعبيه السوقية الذين كان أغلبهم غير معروف عند وصولهم إلى القلعة البيضاء.وأوضحت الصحيفة أن هناك صفقات كانت محفوفة بالمخاطر، لكن إدارة النادي تحركت سريعا للتوقيع لبعضهم متوقعة في نفس الخطوات التي قد يقوم بها الغريم، برشلونة.وخص تقرير الصحيفة بالذكر لاعبين مثل فينيسيوس وفالفيردي ورودريغو وميليتاو وحتى كامافينغا.وكان رينييه خسيوس و الحارس الشاب أندري لونين هما اللاعبان اللذين لم ينفجرا بسبب نقص الفرص، وفق الصحيفة، "لكن لا يزال هناك وقت أمامهما"، فيما لم يتمكن أوديجارد من التألق في الفريق الأول، لكن بيعه مقابل 35 مليون يورو، أي سبعة أضعاف ما دفعه لوس بلانكوس للنرويجي في عام 2015، كان عائدا جيدا.ويعد البرازيلي فينيسيوس اللاعب الأكثر قيمة في الليغا بمبلغ 100 مليون يورو. ودفع ريال مدريد 35 مليون يورو للتوقيع له، وتضاعفت قيمته بخمس مرات، من 20 مليون يورو كانت قيمته في 2018، إلى قيمته الحالية البالغة 100 مليون يورو.وتشير الصحيفة إلى عوامل كثيرة تتحكم في قيمة اللاعب مثل سنوات التعاقد والعمر والأداء والكفاءة من حيث أهم العوامل في كرة القدم، مثل الأهداف والتمريرات الحاسمة.ويعد فالفيردي اللاعب الذي ارتفع أكثر من غيره في القيمة خلال الموسم الماضي. ويحتل المركز الثالث في الليغا بعد زميله فينيسيوس وبيدري.وارتفع سعر فالفيردي من مليون يورو، في عام 2016، إلى قيمته الحالية البالغة 70 مليون يورو. ولم يتجاوز الثمن الذي دفعه ريال مدريد من أجله 3 ملايين يورو.أما السادس في قائمة "ترانسفيرماركت" هو ميليتاو، اللاعب الذي زادت قيمته أيضا بعد أن دفع النادي 50 مليون يورو لبورتو البرتغالي من أجله.ووفق التقرير، فإن الحارس كورتوا هو ثامن أكثر اللاعبين قيمة، حيث وصل إلى 60 مليون يورو، وبنفس القيمة المالية حل رودريغو غويس في الرتبة التاسعة.أما كامافينغا، بحسب "ماركا"، فيكمل دائرة أفضل لاعبي ريال مدريد في القائمة، ويحتل المركز الـ13، بقيمة تقدر بنحو 55 مليون يورو، أي أكثر بـ 25 مليون يورو مما دفعه ريال مدريد له قبل أحد عشر شهرا.والشهر الماضي، توج ريال مدريد الإسباني بلقبه الرابع عشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بفوزه على ليفربول الإنكليزي (1-صفر) على "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.