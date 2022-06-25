ليفربول يحدد سعر محمد صلاح.. وريال مدريد يراقب

يبدو أن نادي ليفربول يفكر في السماح للنجم المصري محمد صلاح بالرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده.



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فيما يبدو نادي ريال مدريد في حالة تأهب لتلقف اللاعب النجم البالغ من العمر 30 عاماً



60 مليون إسترليني

ويبدو بحسب المعلومات أن ليفربول سيسمح للاعب المصري الدولي بالرحيل خلال الصيف الحالي، في حال تلقى عرضا بقيمة 60 مليون إسترليني، ليسير على خطى زميله السابق المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي رحل قبل أيام عن "أنفيلد" إلى بايرن ميونخ الألماني، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل عام من انتهاء عقده.



كما أفادت المعلومات أيضاً بأن إدارة "الريدز" تخشى رحيل نجمها في الصيف المقبل بشكل مجاني، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي معه من أجل التوقيع على عقد جديد. فقد وصلت المفاوضات بين الطرفين حول تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي مع ليفربول في صيف عام 2023، إلى طريق مسدود، وفق ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.فيما يبدو نادي ريال مدريد في حالة تأهب لتلقف اللاعب النجم البالغ من العمر 30 عاماً60 مليون إسترلينيويبدو بحسب المعلومات أن ليفربول سيسمح للاعب المصري الدولي بالرحيل خلال الصيف الحالي، في حال تلقى عرضا بقيمة 60 مليون إسترليني، ليسير على خطى زميله السابق المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي رحل قبل أيام عن "أنفيلد" إلى بايرن ميونخ الألماني، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل عام من انتهاء عقده.كما أفادت المعلومات أيضاً بأن إدارة "الريدز" تخشى رحيل نجمها في الصيف المقبل بشكل مجاني، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي معه من أجل التوقيع على عقد جديد.

مخاوف من تحطيم هيكل الرواتب

في المقابل، يرغب ليفربول ببقاء صلاح في صفوفه، لكنه لا يريد تنفيذ مطالبه المادية، خوفا من تحطيم هيكل رواتب اللاعبين، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على 400 ألف إسترليني أسبوعيا.



وأكدت أن إدارة ريال مدريد تراقب التطورات وستكون قادرة على تقديم صفقة ضخمة لمو، على الرغم من سوء العلاقات بينه ونجوم الريال بعد مشاجرات التصريحات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين على مدار المواسم الخمسة الماضية.



يذكر أن صلاح توج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم، برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام.