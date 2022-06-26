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رياضة
هل يتعاقد برشلونة مع صلاح؟
Lebanon 24
26-06-2022
|
05:00
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أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن نادي برشلونة رفض العودة إلى فكرة التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بسبب اتفاقه مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف عام 2023، ورفض اللاعب المصري كل عروض التجديد التي حصل عليها من النادي الإنجليزي.
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وفجرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل، أمس الجمعة، بقولها إن ليفربول مستعد لبيع صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي مقابل 60 مليون جنيه أسترليني، مشيرة إلى أن تلك الخطوة أغرت ريال مدريد بدراسة هذه الصفقة.
وأكدت صحيفة "سبورت"، أن: "النادي الكتالوني كان على اتصال مع ممثلي صلاح خلال الأشهر الأخيرة، كما حصل مؤخرا على معلومات بأن اللاعب المصري أصبح متاحا في الميركاتو الجاري".
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة رفض فكرة العودة إلى صفقة صلاح "بسبب اتفاقه مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ".
(روسيا اليوم)
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