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رياضة

رسميا.. غاريث بيل يكشف وجهته القادمة

Lebanon 24
26-06-2022 | 11:00
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أنهى النجم الويلزي، غاريث بيل، الجدل حول استمراره في ريال مدريد ونشر صورة على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد وجهته القادمة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بيل يقترب من التوقيع لفريق "لوس أنجلوس إف سي" .
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ونقلت الصحيفة عن توم بوغيرت، الخبير في الدوري الأميركي للمحترفين، إن بيل ولوس أنجلوس في المراحل النهائية من توقيع عقد يمتد إلى 2023.

وقال بوغيرت: "بيل لاعب حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد"، مضيفا أن "الاتفاق سيستمر لمدة 12 شهرا ويدوم حتى حزيران المقبل".

وينهي بيل مسيرته الناجحة في أوروبا قبل انتقاله إلى الدوري الأميركي.

وتألق بيل مع توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد انضمامه من ساوثهامبتون، قبل بيعه إلى ريال مدريد في عام 2013. حيث فاز بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا، وأربع بطولات كأس العالم للأندية، وثلاث مباريات في الليغا سانتانديرز، وثلاثة ألقاب في كأس الملك في تسعة مواسم.

وسجل الويلزي 106 أهداف وأضاف 67 تمريرة حاسمة في 258 مباراة مع لوس بلانكوس.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب، البالغ 32 عاماً والمرتبط بعقد مع النادي المدريدي حتّى 30 يونيو الحالي، إلى صفوف نادي ولاية كاليفورنيا ومتصدر المنطقة الغربية في صفقة لمدة عام، ليلتحق بالمخضرم المدافع الإيطالي، جورجو كييليني، الذي سبقه بتوقيعه على عقد حتّى نهاية عام 2023.
 
(الحرة)
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