شقيق نورمحمدوف يهزم المقاتل الأميركي مانيس (فيديو)

تغلب الروسي عمر نورمحمدوف على منافسه الأميركي نيت مانيس في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في أميركا، ضمن بطولة "UFC on ESPN 38" للفنون القتالية المختلطة (MMA).



وتمكن محمدوف، الذي يتدرب تحت إشراف شقيقه البطل الروسي السابق حبيب، من الفوز على المقاتل الأميركي بالنقاط بالإجماع بواقع: (30-27، 30-26، 30-25) من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.

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www.youtu.be/sYCMzhKEfWs

وحقق عمر نورمحمدوف (26 عاما) بذلك انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة.



في المقابل، مني نيت مانيس (30 عاما) بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.