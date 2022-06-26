Advertisement

رياضة

شقيق نورمحمدوف يهزم المقاتل الأميركي مانيس (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-965844-637918558855819044.jpg
Doc-P-965844-637918558855819044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تغلب الروسي عمر نورمحمدوف على منافسه الأميركي نيت مانيس في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في أميركا، ضمن بطولة "UFC on ESPN 38" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتمكن محمدوف، الذي يتدرب تحت إشراف شقيقه البطل الروسي السابق حبيب، من الفوز على المقاتل الأميركي بالنقاط بالإجماع بواقع: (30-27، 30-26، 30-25) من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.
Advertisement
 
www.youtu.be/sYCMzhKEfWs
 
وحقق عمر نورمحمدوف (26 عاما) بذلك انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة.

في المقابل، مني نيت مانيس (30 عاما) بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-06-26
11:00 | 2022-06-26
08:00 | 2022-06-26
05:00 | 2022-06-26
02:00 | 2022-06-26
23:00 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website