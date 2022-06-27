إخترت الكرة على عروض الأزياء.. من هي أجمل لاعبة في العالم؟

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خطفت لاعبة كرة القدم الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش الأضواء في الآونة الأخيرة، وباتت حديث وسائل الإعلام الأوروبية والعالمية.ماركوفيتش عبرت عن إعجابها بمسيرة مواطنها لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، وتعتبره مثلها الأعلى، كما أكدت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو نجمها المفضل وكان من بين الأسباب وراء تصميمها على النجاح.وُلدت ماركوفيتش يوم 9 تشرين الثاني 1999 في مدينة سبليت، ثاني أكبر المدن الكرواتية، قبل أن تنتقل مع عائلتها للعيش في مدينة زيوريخ السويسرية وهي بعمر 12 عاماً.ومنذ الطفولة مارست ماركوفيتش رياضة الجمباز، قبل أن تتجه إلى رياضة كرة القدم وهي في سن الرابعة عشرة.كان ذلك بعد عامين من وصولها إلى سويسرا، فقد خطت ماركوفيتش خطواتها الأولى مع كرة القدم، لتخوض أولى تجاربها الرسمية عام 2017 مع نادي إف سي زيوريخ، المنافس في الدوري السويسري للسيدات.وحسب موقع sport.detik، فإن ماركوفيتش البالغة من العمر حالياً 23 عاماً، فضلت امتهان كرة القدم، عن العمل كعارضة أزياء.وانضمت آنا ماريا ماركوفيتش إلى فريق غراسهوبرز السويسري في عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ سجلت 3 أهداف في 40 مباراة بالدوري، على مدار موسمين.وعلى الرغم من نشأتها في سويسرا، إلا أن ماركوفيتش فضلت تمثيل منتخب كرواتيا، ولعبت مع الفريق خمس مباريات، وسجلت هدفاً وحيداً.