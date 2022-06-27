ما حقيقة إنضمام فتال لجهاز الأنصار؟

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أوضح وحيد فتال، مدرب حراس منتخب لبنان، حقيقة ما تردد عن انضمامه للجهاز الفني للأنصار.وقال فتال، في بيان مقتضب: "للتوضيح: أن تكون مدربا لناد كبير مثل الأنصار، ما هو إلا شرف أتغنى به.. لكن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا".وكانت أنباء قد ترددت، اليوم، عن تعيين وحيد فتال، مدربا لحراس المرمى في الجهاز الفني الجديد للأنصار بقيادة جمال طه، وذلك خلفا لسلطان قاسمويعتبر فتال أحد أبرز حراس الكرة اللبنانية عبر التاريخ، بالإضافة إلى كونه مدرب حراس مرمى منتخب لبنان.