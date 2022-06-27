Advertisement

رياضة

مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم هذا اللاعب

Lebanon 24
27-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-965952-637919075815534700.jpg
Doc-P-965952-637919075815534700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفع مانشستر يونايتد عرضه المقدم إلى برشلونة، للتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط الفريق الكتالوني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مانشستر يونايتد دائمًا في اتصالات مباشرة مع برشلونة، والعرض الحالي الذي يناقشه الناديان يبلغ قيمته حوالي 65 مليون يورو".
Advertisement

وأضاف: "العرض الحالي تم تقديمه بعدما رفض برشلونة العرض السابق بقيمة 60 مليون يورو".

وأتم: "حتى الآن لا يوجد أي تغيير من جانب اللاعب ووكلائه".

وكان برشلونة قد ضم دي يونج في عام 2019، قادما من أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونا كمتغيرات.
 
(كوورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-06-27
05:00 | 2022-06-27
02:00 | 2022-06-27
23:00 | 2022-06-26
16:00 | 2022-06-26
14:00 | 2022-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website