مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم هذا اللاعب

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رفع مانشستر يونايتد عرضه المقدم إلى برشلونة، للتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط الفريق الكتالوني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.ونشر فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مانشستر يونايتد دائمًا في اتصالات مباشرة مع برشلونة، والعرض الحالي الذي يناقشه الناديان يبلغ قيمته حوالي 65 مليون يورو".وأضاف: "العرض الحالي تم تقديمه بعدما رفض برشلونة العرض السابق بقيمة 60 مليون يورو".وأتم: "حتى الآن لا يوجد أي تغيير من جانب اللاعب ووكلائه".وكان برشلونة قد ضم دي يونج في عام 2019، قادما من أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونا كمتغيرات.