26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
20
o
بعلبك
29
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ما هو رقم قميص ماني في بايرن ميونخ؟
Lebanon 24
27-06-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا، الأحد، النقاب عن الرقم الذي سيرتديه الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني على ظهره بداية من الموسم المقبل.
وأعلنت الصفحة الرسمية للعملاق البافاري، أن ماني سيرتدي القميص رقم 17.
Advertisement
ووقع بايرن ميونخ منذ أيام قليلة بشكل رسمي مع النجم السنغالي قادما من ليفربول، لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث سيرتبط بملعب أليانز أرينا حتى 30 حزيران عام 2025.
وارتدى ماني القميص رقم 10، خلال السنوات الست التي قضاها في ليفربول، وتردد أنه سيلعب بنفس الرقم مع بايرن ميونخ، رغم أنه ملك للدولي الألماني ليروي ساني.
وعن اختياره القميص رقم 17 مع بايرن ميونخ، قال ساديو ماني: "اخترت رقم 17 من أرقام الفريق المتاحة في بايرن وأريد الاحتفال بالكثير من النجاح مع فريقي وأنا ارتدي هذا الرقم".
وأضاف ماني: "الآن، أتطلع حقا إلى أن أكون قادرا على بدء الاستعداد للموسم مع زملائي الجدد قريبا".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع لبناني يدخل القفص الذهبي.. وعروسه تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
مذيع لبناني يدخل القفص الذهبي.. وعروسه تلفت الأنظار بجمالها (صور)
01:23 | 2022-06-27
27/06/2022 01:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هذا ما سيشهده اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هذا ما سيشهده اليوم
03:05 | 2022-06-27
27/06/2022 03:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
07:32 | 2022-06-27
27/06/2022 07:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
05:17 | 2022-06-27
27/06/2022 05:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
10:10 | 2022-06-27
27/06/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-06-27
أسطورة ليفربول: مستوى محمد صلاح انخفض والنادي لن يضحي من أجله
08:00 | 2022-06-27
مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم هذا اللاعب
05:00 | 2022-06-27
ما حقيقة إنضمام فتال لجهاز الأنصار؟
02:00 | 2022-06-27
إخترت الكرة على عروض الأزياء.. من هي أجمل لاعبة في العالم؟
23:00 | 2022-06-26
تحركات "في الظل".. ووجهة غير متوقعة لرونالدو
16:00 | 2022-06-26
شقيق نورمحمدوف يهزم المقاتل الأميركي مانيس (فيديو)
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
27/06/2022 22:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
27/06/2022 22:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
27/06/2022 22:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact