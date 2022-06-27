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رياضة
أسطورة ليفربول: مستوى محمد صلاح انخفض والنادي لن يضحي من أجله
Lebanon 24
27-06-2022
|
14:00
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يرى روبي فاولر أسطورة ليفربول أن لاعب الفريق الحالي الدولي المصري محمد صلاح سيتراجع مستواه بعدما أتمّ عامه الثلاثين، وأن ليفربول لن يكسر سقف الأجور في الفريق من أجله.
وقال فاولر في مقاله على صحيفة "ميرور" البريطانية: صلاح يواجه موقفًا صعبًا الآن مع رحيل شريكه في الجريمة ساديو ماني، لا أعرف الكثير عن المفاوضات بينه وبين إدارة ليفربول، لكن من الواضح أن لا شيء يحدث.
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وتابع: ماني أراد الحصول على عقد كبير لأنه سيكون العقد الأخير ربما في مسيرته الاحترافية، لكن إدارة ليفربول تعلم أن لاعبا سيكمل عامه الـ31 قريبًا لا يستحق هذا المبلغ.
وواصل: الإدارة باعت ماني وجلبت نونيز دون كسر رواتب الفريق، من الواضح أنهم لن يكسروها من أجل صلاح، لو كانوا يريدوا ذلك لحدث ذلك منذ فترة كبيرة.
وأتم: هل سيكمل صلاح على نفس المستوى؟ أداؤه انخفض منذ بداية عام 2022، يجب أن يسأل نفسه هو وإدارة ليفربول: هل سيبقى في القمة مع بداية الثلاثينات؟
ووفقًا لـ "ذا صن" فإن إدارة ليفربول ستقبل أي عروض تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) للاستغناء عن هداف الدوري الإنجليزي بالموسم المنقضي والذي يتقاضى حاليًا 240 ألف إسترليني بالأسبوع.
وتترقب إدارة ريال مدريد موقف اللاعب، إذ ترغب في تدعيم خط هجومها بعنصر مميز بعد فشل التعاقد مع كيليان مبابي الذي جدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان حتى 2025.
(العربية)
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