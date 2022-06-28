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رياضة

ليحافظ على رشاقته... رونالدو يتناول هذه الوجبة يومياً!

Lebanon 24
28-06-2022 | 02:00
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يُعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، واحداً من اللاعبين القلائل الذين يحرصون بشكل دائم على لياقتهم البدنية ومظهرهم الرياضي.

وعلى الرغم من وصوله إلى عامه السابع والثلاثين إلا أن كريستيانو يحافظ على لياقته البدنية بطريقة مذهلة للغاية، وهذا يبدو واضحاً عندما ينزع قميصه عن جسده احتفالاً بتسجيل الأهداف.
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وجبة يتناولها رونالدو يومياً
ويحرص أفضل لاعب في العالم 5 مرات، على تناول إحدى الوجبات بصورة يومية، وهي التي تساعده على الحفاظ على شكله الرياضي، وفق ما نقلت صحيفة MARCA الإسبانية عن أحد زملائه السابقين في يوفنتوس.

وقال داودا بيترز، أحد اللاعبين الشبان في يوفنتوس: "كريستيانو يلتزم بنظام غذائي صارم، إنه يأكل دائماً نفس الوجبة".


وأضاف اللاعب الغيني: "وجبة رونالدو الأساسية تتكون من البروكلي والدجاج والأرز، ويكثر من شرب المياه، ولا يقترب من المشروبات الغازية نهائياً".

وأشار إلى أن رونالدو يحرص دائماً على العناية بجسده، وقال عن ذلك: "كريستيانو يحرص على القيام بتمارين البطن باستمرار، إنه يعيش حقاً من أجل وظيفته، كريستيانو لديه الجسد المثالي للاعب كرة القدم".

وعن شخصية النجم البرتغالي، قال بيترز: "رونالدو شخص لطيف للغاية، لكنه في نفس الوقت يعيش من أجل كرة القدم وهي محور حياته، حتى عندما نكون في الحافلة لا يتحدث عن أي شيء إلا كرة القدم".
 
(عربي بوست)
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