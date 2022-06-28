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رياضة

هل رحل ماني عن ليفربول بسبب محمد صلاح؟

Lebanon 24
28-06-2022 | 05:00
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"5 سنوات من الجدل"، بهذه الكلمات يمكن وصف العلاقة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، على مدار مشوارهما مع ليفربول الإنجليزي.

صلاح تزامل مع ماني لـ5 سنوات، منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، قبل أن يقرر النجم السنغالي الرحيل عن ملعب أنفيلد في الصيف المقبل، والانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني.
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وبعد إتمام الصفقة، اتهم البعض محمد صلاح بالتسبب في رحيل ساديو ماني، في ظل بعض اللقطات المتوترة التي حدثت بينهما على مدار السنوات الـ5 الماضية، ومنافستهما الشرسة على تسجيل الأهداف.

باكاري سيسيه رد على تلك الأنباء في تصريحات لقناة "TV5 Monde Afrique"، حيث أكد أن العلاقة بين نجمي كرة القدم الأفريقية كانت جيدة، رغم اعترافه بأن تصرفات أحدهما كانت تُغضب الآخر في بعض الأحيان.

وقال وكيل ماني في هذا الصدد: "إنهما مهاجمان، ويريدان فوز فريقهما، لكن نعم، في مرحلة ما يمكن لسلوك أحدهما أن يزعج الآخر".

واستدرك: "كان هذا هو الحال في وقت ما، ولكن لا توجد غيوم بين صلاح وساديو، فقد حافظا دائما على علاقات جيدة".

وأضاف: "تربطهما علاقة ودية ومهنية حقا. والدليل أننا جميعا رأينا رسالة وداع من محمد صلاح لساديو ماني".

وأتم: "ماني أيضا رد (على الرسالة)، في وقت ما تحدث الناس يمينا ويسارا أن علاقتهما قد تدهورت، لكن هذا ليس هو الحال".
 
(العين)
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