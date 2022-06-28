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رياضة

مشهد مؤثر... والدة لاعب تشاركه فرحة التتويج! (فيديو)

Lebanon 24
28-06-2022 | 11:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوالدة اللاعب المصري مصطفى عسل وهي تدخل الملعب للاحتفال معه ومشاركته فرحة التتويج في البطولة الختامية "العظماء الثمانية" للإسكواش.

وفاز مصطفى عسل (المصنف الرابع عالميا) في المباراة النهائية الأحد على النيوزيلندي بول كول (المصنف الثاني) بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 76 دقيقة، في البطولة التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 و26 الشهر الحالي.
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ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" مقطع فيديو للحظة دخول والدته الملعب لتهنئته ومشاركته الاحتفال، والعناق الحار بينهما.

ووصفت حسابات رياضية ومغردون لقطة دخول والدة عسل الملعب بأنها "فيديو الموسم" لما أظهرته من مشاعر الفخر لابنها بعد فوزه في النهائي والتتويج ببطولة العظماء الثمانية للمرة الثانية على التوالي.


وقال مصطفى عسل، بطل مصر للإسكواش، إن الفراعنة متربعون على اللعبة على غرار البرازيل في لعبة كرة القدم، مهديا والدته بطولة الثمانية الكبار للإسكواش.

 وأضاف عسل، في مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات المصرية: "إن امي بتعمل دور مهم أوي في حياتي هي الجندي المجهول في حياتي، أنا متصورتش إن اللي بيخبط على ضهري ماما قولت يمكن بابا أو حد تاني".

 من جانبها قالت منى حزين والدة مصطفى عسل: "أصبح لدى لعبة الاسكواش جماهير كثيرة، وحياتنا كلها كانت في النادي لنكون إلى جانب مصطفى".

مضيفة: "كنا بنذاكر وناكل في النادي عشان نوفرله جو كويس".

 وتابعت: ابني كان مجتهدا، وبيسمع كلام مدربينه، ووالده. ولحظة فوزه كانت أعصابنا مشدودة جدا، وأصيب بنزلة معوية لكنه لعب البطولة".
 
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