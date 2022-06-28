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رياضة

كيف علّق فيليب لام عن إمكانيّة رحيل ليفاندوفسكي عن البايرن؟

Lebanon 24
28-06-2022 | 14:00
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كشف فيليب لام نجم بايرن ميونخ السابق إنه لا يشعر بالقلق إزاء الرحيل المحتمل للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن، عن الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال فيليب لام مدير بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقررة في ألمانيا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :هكذا هي كرة القدم: لاعبون يغادرون الدوري ولاعبون يأتون.
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وأبدى فيليب لام، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، سعادته بانضمام النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونخ، وكذلك عودة ماريو غوتزه إلى البوندسليغا من جديد عبر الانضمام إلى آينتراخت فرانكفورت.

وقال لام: أمر مهم للغاية أن يلعب نجوم بارزون في البوندسليغا. أنا سعيد بانتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن، علما بأنه كان بإمكانه اللعب لأندية أخرى بالطبع. كما أن عودة ماريو غوتزه تشكل أمرا جيدا.

وأضاف لام: أعتقد أنه من المهم أن تظل البوندسليغا جذابة. وأرى أنها كانت كذلك عبر الصفقتين.
 
(العربية)
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