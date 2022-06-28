فرناندينيو يفاجىء غوارديولا... ترك "مانشستر سيتي" وعاد لفريق بداياته في البرازيل!

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عاد البرازيلي فرناندينيو لاعب وسط وقائد مانشستر سيتي الإنجليزي السابق إلى بلاده للدفاع عن ألوان فريق بداياته أتلتيكو باراناينسي، وذلك وفق ما أعلن الأخير مساء الاثنين.ووقّع ابن الـ37 عاماً الذي فاجأ مدربه في سيتي الإسباني بيب غوارديولا بإعلانه الرحيل عن بطل الدوري الممتاز بعدما أمضى في صفوفه تسعة مواسم، عقداً مع باراناينسي لمدة عامين ونصف العام.وقال فرناندينيو في مؤتمر صحافي لدى وصوله إلى مدينة كوريتيبا الجنوبية: يُسعدني العودة إلى الوطن، مدركاً أنه يمكنني تطبيق القليل من كل ما حققته في هذه الأعوام باللعب في أوروبا.