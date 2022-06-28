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رياضة

مانشستر يونايتد يربط نجمه الصاعد زيدان إقبال بعقد طويل الأمد

Lebanon 24
28-06-2022 | 23:00
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه العراقي الشاب زيدان إقبال.

وكتب يونايتد على موقعه "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن توقيع اللاعب الشاب زيدان إقبال على عقد جديد طويل الأمد".
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وأضاف: "وافق إقبال على توقيع عقد جديد يبقيه في يونايتد حتى حزيران 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".

ويبلغ إقبال 19 عاما، ويشغل مركز خط الوسط، وانضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في سن التاسعة، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة دوري أبطال أوروبا في كانون الأول الماضي ضد يونغ بويز في "أولد ترافورد".

وسبق لإقبال اللعب مع منتخب العراق الأول، حيث شارك معه في مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم.
 
(روسيا اليوم)
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