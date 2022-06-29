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رياضة

اختراق هاتف نجم المنتخب الإيطالي... ونشر صورة عارية له

Lebanon 24
29-06-2022 | 11:00
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وقع دافيد فراتيسي نجم المنتخب الإيطالي ضحية أحد القراصنة الذي اخترق هاتفه ليسرق منه صورة عارية له قام بنشرها عبر حساب اللاعب الخاص على "إنستغرام".

وشاهد متابعو اللاعب الإيطالي، ظهر الاثنين، صورة يظهر فيها نجم خط وسط نادي ساسولو البالغ من العمر 22 عاما عاريا تماما.
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الصورة التي شاركها المخترق عبر خاصية "الستوري" على المنصة الاجتماعية قبل أن يتم حذفها بعد ساعات من قبل اللاعب الذي أوضح ما حدث.

ولفت فراتيسي إلى أنه قد سارع لحذف الصورة مبديا أسفه واعتذاره لمتابعيه، ولكن الصورة كانت قد بقيت لساعات عدة قبل إزالتها مما ساعد على انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب فراتيسي: "أنا آسف يا رفاق، لكن شخصا ما اخترق هاتفي بطريقة ما ونشر هذه الصورة ... أنا آسف!".

وفي بعض المناسبات، يمكن أن تكون الشبكات الاجتماعية أسوأ حليف للمستخدمين.

إذ تعرض حارس مرمى نادي أتلانتا الإيطالي، موسو لموقف مشابه مؤخرا عندما نشر صورة لشريكته على حسابه في "إنستغرام".

وظهر موسو في مرآة الغرفة وهو عار بينما يلتقط صورة لصديقته، قبل أن يلاحظ ذلك ويبادر إلى حذفها، ولكن بعد فوات الأوان.

إذ لاحظ متابعوه انعكاس صورته العارية في المرآة مما دفعهم إلى أخذ لقطات من الصورة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

ولكن موسو أعاد نشر الصورة مرة أخرى وظهر فيها وهو يرتدي كامل ملابسه مما يعني أنه أخذ نفس اللقطة بصورة جديدة.
 
 
(روسيا اليوم)
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