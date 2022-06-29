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رياضة
إنتر ميلان يعلن عودة لوكاكو إلى صفوفه
Lebanon 24
29-06-2022
|
16:00
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أعلن نادي إنتر ميلان، الأربعاء، عودة المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو إلى صفوفه بشكل رسمي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
النادي الإيطالي أعلن عن استعادة لوكاكو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث ظهر المهاجم البلجيكي مع ستيفين زهانج رئيس "النيراتزوري".
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وسبق للمهاجم البلجيكي، اللعب في إنتر خلال الفترة من 2019 حتى 2021، قبل أن ينتقل في الصيف الماضي لتشيلسي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 115 مليون يورو.
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