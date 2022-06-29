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رياضة
قائد منتخب البرازيل يوجه نصيحة لنيمار قد تخلصه من "جحيم" باريس
Lebanon 24
29-06-2022
|
23:00
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نصح المدافع الدولي البرازيلي، تياغو سيلفا، مواطنه وزميله في المنتخب، نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان ولالتحاق به في فريق تشيلسي.
وقال سيلفا، الذي سبق له اللعب مع نيمار في سان جيرمان تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل الذي يشرف حاليا على تشيلسي، في تصريح للصحافة البرازيلية: "يجب أن يذهب نيمار إلى تشيلسي، إن حدث ذلك سيكون أفضل، لا أعرف شيئا عن مستقبل نيمار لكنني أتمنى أن يتحقق ذلك".
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ويحوم الغموص حول مصير نيمار، بعدما تناقلت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية، أنباء عن نية الفريق الباريسي بالتخلي عن خدماته هذا الصيف.
ورفض رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، قبل أيام، التأكيد على أن نيمار سيكون ضمن خطط النادي في موسم 2022-2023، كما ذكرت بعض التقارير، أن أحد الشروط التي وضعها الفرنسي زين الدين زيدان ويتمسك بها قبل قبوله تدريب الفريق الباريسي اعتبارا من الموسم المقبل، هي التخلص من النجم البرازيلي.
وتراجع مستوى نيمار بشكل كبير منذ انتقاله لسان جيرمان في العام 2017، وغاب عن العديد من المباريات الهامة للنادي بسبب إصاباته المتكررة، واكتفى في الموسم المنصرم بخوض 22 مباراة فقط سجل خلالها 13 هدفا.
ويبقى فريق تشيلسي أحد الأندية القليلة القادرة على منح نيمار راتبا كبيرا لكونه حاليا يتقاضى حوالي 24 مليون جنيه إسترليني سنويا في باريس سان جيرمان وعقده مستمر مع الفريق حتى العام 2025.
وسيكون تشيلسي حريصا على الحصول على مهاجم جديد هذا الصيف، مع رحيل هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر على سبيل الإعارة.
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