Advertisement

رياضة

تعرّض فيلا الأسطورة البرازيلي رونالدو لعملية سطو.. الخسائر ضخمة!

Lebanon 24
30-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-967050-637921664405199171.jpg
Doc-P-967050-637921664405199171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، ماركو فيراتي، خلال قضائه فترة إجازة في إيبيزا في منزل مملوك للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو، لعملية سطو، حيث قُدرت الأضرار بنحو 3 ملايين يورو.
Advertisement

مصادر قريبة من القضية قالت لوكالة الأنباء الفرنسية، إن اللصوص استولوا على "كمية كبيرة من المجوهرات والمال"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، كما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في القضية بعد تقديم شكوى.

وقدرت صحيفة "دياريو دي إيبيسا" المحلية قيمة عملية السطو بحوالي 3 ملايين يورو، مشيرة إلى أن فيراتي والأشخاص المرافقين له لم يتواجدوا في المنزل لدى حدوث السرقة.

وتأتي عملية السطو الجديدة هذه على لاعبي كرة القدم بعد أيام قليلة من حادثة سرقة تعرض لها المهاجم الإسباني داني أولمو، مهاجم لايبزيغ الألماني، في أحد شوارع فالنسيا، من قِبل شخصين سرقا منه ساعة فاخرة، وفقاً للصحافة الإسبانية.

كما أضافت صحف إسبانية أن هذا المنزل ملك للاعب البرازيلي السابق والرئيس الحالي لبلد الوليد الظاهرة رونالدو، وتعتقد الشرطة المحلية أن هذه كانت عملية سطو مستهدفة قامت بها عصابة متخصصة؛ حيث تمكنت من تعطيل النظام الأمني المتطور لفيلا رونالدو.
 
(عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-06-30
05:00 | 2022-06-30
02:00 | 2022-06-30
23:00 | 2022-06-29
16:00 | 2022-06-29
14:00 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website