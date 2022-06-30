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رياضة
تعرّض فيلا الأسطورة البرازيلي رونالدو لعملية سطو.. الخسائر ضخمة!
Lebanon 24
30-06-2022
|
05:00
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تعرض لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، ماركو فيراتي، خلال قضائه فترة إجازة في إيبيزا في منزل مملوك للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو، لعملية سطو، حيث قُدرت الأضرار بنحو 3 ملايين يورو.
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مصادر قريبة من القضية قالت لوكالة الأنباء الفرنسية، إن اللصوص استولوا على "كمية كبيرة من المجوهرات والمال"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، كما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في القضية بعد تقديم شكوى.
وقدرت صحيفة "دياريو دي إيبيسا" المحلية قيمة عملية السطو بحوالي 3 ملايين يورو، مشيرة إلى أن فيراتي والأشخاص المرافقين له لم يتواجدوا في المنزل لدى حدوث السرقة.
وتأتي عملية السطو الجديدة هذه على لاعبي كرة القدم بعد أيام قليلة من حادثة سرقة تعرض لها المهاجم الإسباني داني أولمو، مهاجم لايبزيغ الألماني، في أحد شوارع فالنسيا، من قِبل شخصين سرقا منه ساعة فاخرة، وفقاً للصحافة الإسبانية.
كما أضافت صحف إسبانية أن هذا المنزل ملك للاعب البرازيلي السابق والرئيس الحالي لبلد الوليد الظاهرة رونالدو، وتعتقد الشرطة المحلية أن هذه كانت عملية سطو مستهدفة قامت بها عصابة متخصصة؛ حيث تمكنت من تعطيل النظام الأمني المتطور لفيلا رونالدو.
(عربي بوست)
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