هذا اللاعب يجدد عقده مع الأنصار

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أعلن نجم فريق الأنصار، يحيى الهندي، عن تجديد عقده مع النادي الأخضر لموسم إضافي.وكان الهندي قد انتقل الى صفوف الأنصار مع بداية مرحلة السداسية في الموسم الماضي، حيث خسر الأنصار فرصة الفوز بلقب الكأس.ويعتبر الهندي أحد اللاعبين الدوليين الذين مثلوا لبنان في وقت سابق.وكتب الهندي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعيد بتجديد عقدي مع نادي الأنصار"وأضاف: "أتمنى أن نعوض خيبات الماضي وأن نتطلع لمستقبل أفضل نصل فيه إلى أهدافنا".وشدد الهندي على أنه يتطلع للعودة بقوة في الموسم المقبل مقدما شكره على ثقة الجهاز الفني والإدارة به.