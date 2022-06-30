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رياضة

متصفح "إيدج" الشهير أصبح أفضل وأكثر أمانا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-06-2022 | 05:00
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أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق إصدار جديد من متصفح Edge، حمل للمستخدمين العديد من الميزات والتعديلات المهمة، وفقا لتقرير RT. 
 
وتبعا لمايكروسوفت فإن إصدار 103.0.1264.37 الجديد حمل معه العديد من التعديلات التي صححت بعض الأخطاء البرمجية التي كانت تستغل لاختراق بيانات المستخدمين، إضافة إلى برمجيات تجعل أداء Edge أكثر استقرارا في العمل مع الحواسب.
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كما بات المتصفح أكثر حفاظا على خصوصية البيانات من خلال سياسة GuidedSwitchEnable التى اعتمدت فيه، والتي تساعد المستخدم على الانتقال إلى روابط آمنة أثناء التصفح وتبعد بياناته الشخصية عن متناول مخدمات مواقع اللإنترنت المختلفة.
 
وأشارت مايكروسوفت أيضا إلى أنها تواصل تطوير خدمات сервис Xbox Cloud Gaming الخاصة بألعاب الفيديو والمرتبطة بمتصفح Edge، 
 
كما أعلنت عن وضع Efficiency Mode الجديد فى المتصفح والذى يساعد على زيادة سرعة الحواسب فى التعامل مع الألعاب، ويقلل الضغط على ذواكر ومعالجات تلك الأجهزة من خلال التحكم بحركة البيانات التى تتلقاها عبر الإنترنت.
 
(اليوم السابع)
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