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رياضة

فضيحة تطال راموس... ما علاقتها بالكرة الذهبية؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 11:00
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كشفت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية عن محادثة صوتية بين قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بشأن جائزة الكرة الذهبية عام 2019.

وأذاعت الصحيفة تسريبا صوتيا لمحادثة يطلب فيها راموس من روبياليس وساطته للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2019.
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وقال راموس وفقا للتسريب الصوتي: "روبي مساء الخير، أتمنى أن تكون بخير مع جميع أفراد عائلتك، أنت تعلم أنني لم أطلب منك شيئا، لكن ما أطلبه اليوم، لأنني أعتقد أنني قدمت أداء مميزا هذا العام".

وأضاف قائد ريال مدريد السابق: "أود منك مساعدتي قدر الإمكان وقول بضع كلمات حول هذا الأمر في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشبكة علاقاتك الخاصة من أجل تتويجي بالكرة الذهبية".

واصل راموس: "سأكون ممتنا لك لبقية حياتي، ليس فقط من أجلي، ولكن أيضا لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق هذه الجائزة".

ورد روبياليس: "مرحبا سيرجيو، في البداية أهنئك على مستواك المميز هذا العام، أتمنى لك التوفيق في المراحل النهائية لدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "بالطبع، لست أنا من يقرر الفائز بالكرة الذهبية، ولكن سأبذل كل ما يمكنني فعله".

ورد سيرجيو راموس مجددا: "أعلم أن الأمر ليس متروكا لك، لكن شبكة العلاقات عامل مهم، ولا تنسى أيضا أن الفيفا يمنح جائزة الأفضل، فهي أيضا جائزة مهمة، وستكون خطوة رائعة منك، وبشكل عام أعتمد على مساعدتك، وبالتأكيد سنتقابل في الموعد المناسب لك، وسنتناول الغداء معا".
 
 
(روسيا اليوم)
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