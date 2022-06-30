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رياضة
روما ينسحب من مباراته أمام برشلونة... هل الخليفي السبب؟
Lebanon 24
30-06-2022
|
14:00
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تم الكشف عن الحقيقة وراء انسحاب روما الإيطالي من مباراة كأس خوان جامبر أمام برشلونة في "الكامب نو"، والتي كان من المقرر أن تقام في شهر آب المقبل.
وأعلن برشلونة، قبل يومين، انسحاب روما من خوض المباراة بحجة أن عليه الالتزام بجدولة مختلفة للموسم التحضيري، ولذلك لن يستطيع القدوم إلى كامب نو وجلب مدربه جوزيه مورينيو إلى ذلك الملعب الذي لم يزره منذ نحو 10 سنوات، وهو ما أغضب الفريق الكتالوني، وعليه قرر النادي اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفريق الإيطالي.
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ولكن وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن السبب في انسحاب روما هو القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الذي تربطه علاقة قوية بنادي روما ورئيسه، دان فريدكين.
وأوضحت الصحيفة، أن الخليفي هو رئيس رابطة الأندية الأوروبية، وقد تواصل مع نادي روما مانعا إياهم من لعب تلك المباراة، نظرا لأن هناك اتجاها في الرابطة لمقاطعة أندية دوري السوبر الأوروبي، وهي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، إذ سيكون الدوري ضربة قاصمة لبطولة دوري أبطال أوروبا وجهود "يويفا" إذا رأى النور.
وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول إمكانية خوض ميلان المباراة بدلا من روما.
(روسيا اليوم)
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