موراتا يعلن رحيله عن يوفنتوس

أعلن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الخميس أنه سيترك نادي يوفنتوس مع نهاية فترة إعارته على مدى السنتين الأخيرتين، علما بأنه مرتبط بعقد رسمي مع أتلتيكو مدريد حتى 30 حزيران 2023.



وقال موراتا (29 عاما) عبر حسابه على "إنستغرام": "لطالما دافعت عن ألوان هذا القميص بكل قوتي وسأبقى دائما مشجعا ليوفنتوس" من دون أن يحدد وجهته المستقبلية.

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