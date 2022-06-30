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رياضة

اعتقال 6 أشخاص على علاقة بسرقة منزل رونالدو

Lebanon 24
30-06-2022 | 11:43
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اعتقل 6 أشخاص على صلة بعملية سرقة 3 ملايين يورو من منزل المهاجم الدولي السابق البرازيلي رونالدو، حسب ما ذكرت مصادر مقربة من التحقيق اليوم الخميس.

وكان الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، يقيم في منزل رونالدو في جزيرة إيبيزا الإسبانية، لكنه لم يكن متواجدا عندما سرق اللصوص الاثنين الماضي مجوهرات وأموالا.
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وقالت مصادر مقربة من التحقيق لوكالة "فرانس برس"، إنه تم اعتقال شخصين في ميناء دينيا بشرق إسبانيا واحتجاز أربعة آخرين في مدينة ملقا الجنوبية.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن أربعة من المعتقلين الستة يحملون الجنسية الألبانية، إضافة إلى إسباني وروماني، ويشكلون عصابة منظمة متخصصة في السطو. 

وتزعم تقارير صحفية أن الشرطة الإسبانية استعادت جزءا كبيرا من المسروقات التي تقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو.
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