Advertisement

رياضة

فريق نيمار السابق يتحرك لاستعادته هذا الصيف من سان جيرمان

Lebanon 24
30-06-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-967287-637922115583958224.png
Doc-P-967287-637922115583958224.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس نادي سانتوس البرازيلي، أندريس رويدا، أن فريقه بدأ تحركات من أجل استعادة خدمات نجمه السابق نيمار، الذي تدور شائعات حول إمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال رويدا خلال اجتماع للمجلس الاستشاري لسانتوس، أمس الأربعاء، إن فريقه "يتخذ إجراءات من أجل استعادة نيمار"، الذي لا يزال مستقبله في "بارك دي برنس" محل شك.
Advertisement

وأضاف: "تلقيت أكثر من مئة رسالة تتحدث عن نيمار. أتمنى أن يثقوا بنا أكثر".

ويعتقد رويدا أنه سيكون من "غير النضج" من جانبه "عدم فعل شيء مع نيمار" لاستعادة خدماته، بعد التقارير التي نشرت في الصحافة الإسبانية والفرنسية، والتي تشير إلى أن باريس سان جيرمان قرر التخلي عن خدماته هذا الصيف.

وأكد رويدا دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الخطوات التي اتخذها لمحاولة إعادة نيمار: "يجري اتخاذ تدابير، لكن هناك أشياء لا يمكنني التحدث عنها، إنها استراتيجية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-07-01
05:00 | 2022-07-01
02:00 | 2022-07-01
16:00 | 2022-06-30
14:00 | 2022-06-30
11:43 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website