فريق نيمار السابق يتحرك لاستعادته هذا الصيف من سان جيرمان

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أكد رئيس نادي سانتوس البرازيلي، أندريس رويدا، أن فريقه بدأ تحركات من أجل استعادة خدمات نجمه السابق نيمار، الذي تدور شائعات حول إمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.وقال رويدا خلال اجتماع للمجلس الاستشاري لسانتوس، أمس الأربعاء، إن فريقه "يتخذ إجراءات من أجل استعادة نيمار"، الذي لا يزال مستقبله في "بارك دي برنس" محل شك.وأضاف: "تلقيت أكثر من مئة رسالة تتحدث عن نيمار. أتمنى أن يثقوا بنا أكثر".ويعتقد رويدا أنه سيكون من "غير النضج" من جانبه "عدم فعل شيء مع نيمار" لاستعادة خدماته، بعد التقارير التي نشرت في الصحافة الإسبانية والفرنسية، والتي تشير إلى أن باريس سان جيرمان قرر التخلي عن خدماته هذا الصيف.وأكد رويدا دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الخطوات التي اتخذها لمحاولة إعادة نيمار: "يجري اتخاذ تدابير، لكن هناك أشياء لا يمكنني التحدث عنها، إنها استراتيجية".