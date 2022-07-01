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رياضة
لاعب شهير يطلب "واسطة" للفوز بالكرة الذهبية 2022... من هو؟
Lebanon 24
01-07-2022
|
02:00
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كشف تقرير نشرته صحيفة El Confidencial الإسبانية، طلب المدافع الإسباني سيرجيو راموس واسطة لمساعدته على الفوز بجائزة الكرة الذهبية في العام 2020 عندما كان لاعباً في ريال مدريد.
وقالت الصحيفة إن سيرجيو راموس نجم ريال مدريد، طلب من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساعدته في الفوز بالكرة الذهبية في عام 2020، في مقطع صوتي مسرب مثير للجدل.
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وأوضحت الصحيفة أنه من خلال التسجيل الصوتي يمكن سماع راموس وهو يطلب علانيةً دعم روبياليس للفوز، بينما يعود تاريخ التسجيل إلى وقت ما، بين تموز وآب 2020، قبل أن تلغى الجائزة في نهاية المطاف بسبب جائحة كوفيد-19.
قال راموس لروبياليس في التسجيل الصوتي: "أنت تعلم أنني لم أطلب منك أي شيء قط، لكن إذا أردت أن أفعل ذلك اليوم، فذلك لأنني أعتقد أن هذا العام كان عاماً مميزاً من خلال الأداء الخاص الذي قدمته".
وأضاف: "أود منك مساعدتي بأي طريقة ممكنة واستخدام اتصالاتك في UEFA للفوز بالكرة الذهبية".
وتابع: "سأكون ممتناً لكم طوال حياتي، ليس فقط من أجلي ولكن أيضاً لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق ذلك كثيراً".
ويبدو أن راموس كان يقصد بـ"الأداء الخاص" جهوده في مساعدة ريال مدريد على الفوز بلقب الليغا في ذلك الموسم، لاسيما بعد أن كان الريال متأخراً في الترتيب لكنه عاد بعد تعليق الموسم بسبب كورونا وسحق منافسيه من خلال الفوز في 11 مباراة تضمنت 10 انتصارات متتالية.في حين كان رد روبياليس على راموس بأنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية، كما تمنى له التوفيق في دوري أبطال أوروبا المقبلة، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، وأضاف أنه سيساعده بأي طريقة ممكنة.
(عربي بوست)
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