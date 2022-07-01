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رياضة

فضائية عربية تفوز بحقوق بث الدوري الإيطالي... من هي؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 08:00
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن نجاحها في بيع حقوق بث منافسات المسابقة في الموسم الجديد 2022-2023 لإحدى الشركات الإعلامية العربية.

وكانت الرابطة قد اكتفت ببث بعض مباريات المسابقة في الموسم الماضي على قناتها في يوتيوب لجماهير المسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
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وأعلن لورينزو كاسيني، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، عن بيع حقوق البث التليفزيوني لمباريات الدوري الإيطالي إلى شركة أبوظبي للإعلام.

وأوضح كاسيني أن صفقة بيع حقوق بث الكالتشيو إلى أبوظبي بلغت قيمتها 79 مليون يورو خلال الثلاث سنوات القادمة، مشيرا إلى أن الصفقة قد ترتفع إلى ما يقرب من 100 مليون يورو بناء على المبيعات. 

وأصر كاسيني أن الحديث حول تخفيض عدد الأندية المشاركة ببطولة الدوري من 20 فريقا إلى 18 هو سابق لأوانه، لا سيما أن هذا الأمر سيؤثر على بقية الدرجات الأخرى، لذلك من الصعب تخفيض العدد في الموسم الجديد.
 
(كووورة)
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