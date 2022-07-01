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رياضة

رونالدو يقلب الطاولة على متهمته بالاغتصاب.. ما جديد القضيّة؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 11:00
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طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه القانوني من القاضية جينيفر دورسي بتغريم محامي كاترين مايورغا، ليزلي مارك ستوفال، بتعويض قدره 626 ألف دولار.

وأمام القاضية دورسي طلب محامي رونالدو بيتر كريستيانسن، بتعويض نجم مانشستر يونايتد لقاء الاتهامات والدعاوى التي وجهت إليه في قضية "الاغتصاب المزعومة"، والتي أقامتها مايورغا بحق "الدون".
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وكانت دورسي قد طردت محامي مايورغا ستوفال من المحكمة التي انعقدت في 10 حزيران، واتهمته بالاستعانة بوثائق مسروقة.

وقالت دورسي إن "ستوفال تجاوز حدود السلوك الأخلاقي، وتجاهل قواعد هذه المحكمة"، مضيفة أن "رفض قضية كاترين مايورغا دون خيار إعادة فتحها كان عقوبة شديدة بالنسبة لستوفال الذي تسبب بضرر بالغ لرونالدو"، وفقما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

من جانبه قال محامي رونالدو: "نظرا لانتهاكات ستوفال وسوء سلوكه الصارخ، يجب تحميله المسؤولية وضمان حصول موكلي على تعويض مالي".

كذلك أشار كريستيانسن إلى استعانة ستوفال بأدلة تتضمن سجلات اتصالات خاصة برونالدو بشكل غير قانوني، وأخرى لموكلته مايورغا.
 
 
(سكاي نيوز)
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