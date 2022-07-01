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رياضة

بـ"عقد طويل"... محمد صلاح باق مع ليفربول

Lebanon 24
01-07-2022 | 16:00
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، أن مهاجمه المصري، محمد صلاح، وقعد عقدا جديدا "طويل الأمد" مع الفريق.

ولم يكشف ليفربول عن أي تفاصيل، لكن شبكة "سكاي سبورتس" ذكرت أن صلاح وقع عقدا حتى 2025.

وقال محمد صلاح في بيان على الموقع الإلكتروني لليفربول: "أشعر بشعور رائع ومتحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع".
 
وأضاف: "أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الخطوة التالية".
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وتابع نجم الكرة المصري: "أعتقد أنه يمكنك أن ترى أنه في السنوات الخمس أو الست الماضية، الفريق كان دائما يتقدم (صعودا). الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربعة ألقاب، لكن لسوء الحظ في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين".
 
وسجل صلاح 23 هدفا في الدوري مع ليفربول الموسم الماضي، ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع لاعب توتنهام هوتسبير، سون هيونغ-مين.

وأحرز الدولي المصري البالغ عمره 30 عاما، 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، وساعد النادي على الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.
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