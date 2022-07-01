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رياضة

إنتر ميلان يضم مخيتاريان

Lebanon 24
01-07-2022 | 23:00
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ضم إنتر ميلان، بشكل رسمي لاعب خط الوسط الأرمني هنريخ مخيتاريان من غريمه في الدوري الإيطالي لكرة القدم نادي روما.

وسجل إنتر ميلان عقد مخيتاريان رسميا اليوم الجمعة، كما ضم حارس المرمي الكاميروني أندريه أونانا (26 عاما) من أياكس الهولندي.
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ووقع اللاعبان لـ"النيراتزوي" في صفقة انتقال حر.

وأمضى مخيتاريان (33 عاما) المواسم الثلاثة الماضية في روما بعد فترات قضاها في إنجلترا مع مانشستر يونايتد وأرسنال.

وشارك لاعب الوسط الأرميني في أكثر من 100 مباراة مع روما، وساعده في الفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وجاء الإعلان عن ضم مخيتاريان وأونانا بعد أقل من 24 ساعة من عودة المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو إلى إنتر الذي ضم أيضا كريستيان أسلاني على سبيل الإعارة من إمبولي.

ويسعى إنتر ميلان إلى استعادة لقب الدوري الإيطالي الذي فقده الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي ميلان.
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