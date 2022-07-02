ماريا سول.. "حَكمة" تدخل تاريخ الكرة الإيطالية





وأصبحت فيريري كابوتي (31 عاما) أول امرأة تدير مباراة كان طرفها أحد فرق دوري الدرجة الأولى العام الماضي، حين واجه كالياري منافسه سيتاديلا في كأس إيطاليا.

Advertisement

لكنها ستدير الآن مباراة في دوري الأضواء لأول مرة الموسم المقبل بعد انضمامها لقائمة الحكام الرسمية للدوري، الجمعة. عينت رابطة أندية الدوري الإيطالي ماريا سول فيريري كابوتي لإدارة مباريات في موسم 2022-2023، لتصبح أول امرأة تفعل ذلك في تاريخ البطولة.وأصبحت فيريري كابوتي (31 عاما) أول امرأة تدير مباراة كان طرفها أحد فرق دوري الدرجة الأولى العام الماضي، حين واجه كالياري منافسه سيتاديلا في كأس إيطاليا.لكنها ستدير الآن مباراة في دوري الأضواء لأول مرة الموسم المقبل بعد انضمامها لقائمة الحكام الرسمية للدوري، الجمعة.

وقال رئيس لجنة الحكام في إيطاليا ألفريدو ترنتالانغ: "إنها لحظة رائعة وعظيمة وتثير مع ذلك مشاعر الحزن حين يدهش البعض لوجود امرأة ضمن قائمة الحكام. بالطبع اختيار ماريا سول لتصبح أول امرأة تدير مباريات في دوري الأضواء سيتصدر عناوين الأخبار. إنها لحظة تاريخية لكن‭ ‬هذه الترقية تأتي عن جدارة واستحقاق وليس مجرد منحة".



وانضمت فيريري كابوتي لرابطة الحكام عام 2007، وعملت في مسابقات الدوري الخاصة بالمناطق قبل أن تبدأ في إدارة مباريات بالدرجة الرابعة في 2015.



وجاءت خطوتها التالية في 2019 حين أدارت مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا للسيدات، وفي العام التالي بدأت في العمل بالدرجة الثالثة، كما أدارت مباراة في الدرجة الثانية بين سيتاديلا وسبال قبل مواجهة كالياري في كأس إيطاليا.