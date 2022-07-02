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رياضة

بعد حصوله على "المراد".. ما ترتيب صلاح بين الأعلى أجرا؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 05:00
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نجح نجم الكرة المصري محمد صلاح، في اقتناص الأجر الذي أراده من فريقه ليفربول، البالغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو الأجر الأعلى في في البريميرليغ، لكن كيف يُقارن هذا الأجر بما يحصل عليه كبار النجوم، وفي أي مرتبة يضع صلاح ضمن الأعلى دخلا؟.
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بعد أشهر من التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، أعلن ليفربول موافقته على عقد جديد، ليبقى صلاح في أنفيلد حتى عام 2025.

وراتب صلاح الجديد هو الأعلى في تاريخ ليفربول، ويجعل النجم المصري واحدا من أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في جميع أنحاء العالم، والأعلى دخلا في الدوري الممتاز، متفوقا على الأجر الذي يتلقاه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
ويحتل صلاح (30 عاما) المرتبة الرابعة في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في جميع أنحاء العالم، التي يأتي في صدارتها كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، بدخل يبلغ مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

وفي المركز الثاني يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتقاضى 960 ألفا في الأسبوع، من باريس سان جرمان أيضا، ليلحقه بالمركز الثالث زميله بالنادي الفرنسي، نيمار، براتب 606 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وفي المركز الرابع صلاح، فيما يتقاسم المركز الخامس نجما مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، ومانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، بدخل 385 ألف جنيه في الأسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
كما يتقاسم المركز السابع كل من النرويجي آرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، والإسباني دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، براتب 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وفي المركز التاسع، يحل أنطوان غريزمان الذي يلعب في أتلتيكو مدريد معارا من برشلونة، مقابل راتب يبلغ 356 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

أما البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيأتي في المركز العاشر، بدخل يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، يتقاضاه من بايرن ميونخ الألماني.
(سكاي نيوز)
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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