بعد تجديد عقده.. صلاح الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول

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وكان "الفرعون المصري" قد أضحى اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ "الردز" بعد أن أعلن عن توقيعه عقدا جديدا طويل الأمد، وذلك قبل سنة واحدة فقط من انتهاء عقده مع الفريق الصيف المقبل، ولم يكشف النادي عن قيمة العقد الجديد للفرعون المصري البالغ من العمر 30 عاما ولا عن مدة بقائه مع الفريق.



ذكرت تقارير صحافية بأن صلاح مدد عقده حتى يونيو عام 2025، بينما أشارت مصادر صحفية أخرى مقربة من النادي كشفت أن مدة العقد الجديد تصل لـ18 شهرا وبراتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل (484 ألف دولار أميركي تقريبا).



وبات صلاح البالغ من العمر30 عاما يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في جميع أنحاء العالم، التي يأتي في صدارتها ثلاثة لاعبين من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



فالنجم الفرنسي، كيليان مبابي الذي جدد عقده مع العملاق الباريسي قبل بضعة أسابيع سوف يتقاضى مليون جنيه إسترليني في الأسبوع (1.2مليون دولار أميركي).



ويأتي المركز الثاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتقاضى 960 ألف جنيه في الأسبوع متفوقا على زميله في النادي الباريس، النجم البرازيلي نيمار، والذي يتقاضى راتبا قدره 606 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع.



ولكن صلاح بات يتفوق على كل من النجم البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، ونجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين إذ يتقاضى كل واحد منهما 385 ألف جنيه في الأسبوع أي ما يعادل 466 ألف دولار أميركي تقريبا.



العشرة الأعلى راتبا

وأما أهم اللاعبين الذين تفوق عليهم قائد المنتخب المصري في نادي ليفربول بعد توقيع عقده الجديد، فيأتي في مقدمتهم المدافع الهولندي والذي كان اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ "الردز" إذ أفادت تقارير أن صافي ثروته قد بلغ 25 مليون دولار في العام 2019 لوحده، فيما يقدر إجمالي ثروته بأكثر من 99 مليون جنيه إسترليني، ويبلغ راتبه الأسبوعي 220 ألف جنيه استرليني (266 ألف دولار أميركي تقريبا). بعد أن كان مجرد صبي قروي نحيل يحلم باللعب لأحد الأندية المحلية في بلاده، أضحى الآن النجم المصري، محمد صلاح، واحدا من أبرز أساطير نادي ليفربول ومن أفضل النجوم على المستوى العالم، مما أهله أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ العملاق الأحمر.وكان "الفرعون المصري" قد أضحى اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ "الردز" بعد أن أعلن عن توقيعه عقدا جديدا طويل الأمد، وذلك قبل سنة واحدة فقط من انتهاء عقده مع الفريق الصيف المقبل، ولم يكشف النادي عن قيمة العقد الجديد للفرعون المصري البالغ من العمر 30 عاما ولا عن مدة بقائه مع الفريق.ذكرت تقارير صحافية بأن صلاح مدد عقده حتى يونيو عام 2025، بينما أشارت مصادر صحفية أخرى مقربة من النادي كشفت أن مدة العقد الجديد تصل لـ18 شهرا وبراتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل (484 ألف دولار أميركي تقريبا).وبات صلاح البالغ من العمر30 عاما يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في جميع أنحاء العالم، التي يأتي في صدارتها ثلاثة لاعبين من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.فالنجم الفرنسي، كيليان مبابي الذي جدد عقده مع العملاق الباريسي قبل بضعة أسابيع سوف يتقاضى مليون جنيه إسترليني في الأسبوع (1.2مليون دولار أميركي).ويأتي المركز الثاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتقاضى 960 ألف جنيه في الأسبوع متفوقا على زميله في النادي الباريس، النجم البرازيلي نيمار، والذي يتقاضى راتبا قدره 606 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع.ولكن صلاح بات يتفوق على كل من النجم البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، ونجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين إذ يتقاضى كل واحد منهما 385 ألف جنيه في الأسبوع أي ما يعادل 466 ألف دولار أميركي تقريبا.العشرة الأعلى راتباوأما أهم اللاعبين الذين تفوق عليهم قائد المنتخب المصري في نادي ليفربول بعد توقيع عقده الجديد، فيأتي في مقدمتهم المدافع الهولندي والذي كان اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ "الردز" إذ أفادت تقارير أن صافي ثروته قد بلغ 25 مليون دولار في العام 2019 لوحده، فيما يقدر إجمالي ثروته بأكثر من 99 مليون جنيه إسترليني، ويبلغ راتبه الأسبوعي 220 ألف جنيه استرليني (266 ألف دولار أميركي تقريبا).

ويأتي في المرتب الثالثة الأسطورة ستيفن جيرارد، والذي يصفه البعض بأنه "أعظم لاعب في تاريخ النادي، ويقدر صافي ثروته بعد الاعتزال بنحو 90 مليون دولار جمع معظمها من خلال لعبه 17 عاما مع الفريق الأحمر والتي حقق خلالها العديد من البطولات، ولكن دون أن يحظى بلقب الدوري الإنكليزي والذي غاب عن خزائن النادي لنحو 30 عاما.

ويأتي في المرتبة الرابعة روبيرتو فيرمينو والذي تقدر ثروته 32 مليون دولار مع توقعات بزيادتها في المواسم القادمة.



وأما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب جوردان هندرسون والذي انضم إلى ليفربول في العام 2011، ويبلغ صافي ثروته حوالي 25 مليون دولار، بينما يتقاضى راتبا أسبوعيا يبلغ 140 ألف جنيه إسترليني.

وخلف هندرسون يأتي مواطنه النجم الإنكليزي جيمس ميلنر والذي يتقاضى راتبا سنويا قدره 7.280 ملايين جنيه إسترليني، وجاء بعد النجم الغيني نابي كيتا براتب أسبوعي قدره 120 ألف جنيه إسترليني.



وفي المرتبة الثامنة حل النجم الإنكليزي،أليكس أوكسليد تشامبرلين، متقدما على نجم الفريق السابق، آدم لالانا والذي كان يتقاضى راتبا سنويا قدره 5.7 ملايين جنيه استرليني.



أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب حارس مرمى الفريق، النجم البرازيلي أليسون بيكر، والذي يتقاضى راتبا سنويا قدره 4.6 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 5.57 مليون دولار أميركي تقريبا.



"هذه رسالتي"

وبالعودة إلى النجم صلاح فإن رسالته لجماهير "الردز" بعد تجديد عقده بحسبما ما صرح للموقع الرسمي لنادي ليفربول هي: "رسالتي لهم هي أنهم يعرفونني وأنا أعطي كل شيء للنادي، اللاعبون أيضا في الفريق يريدون تقديم أفضل ما لديهم في الموسم المقبل لمحاولة الفوز بجميع الألقاب".



وتابع: "كالعادة يجب أن تبقوا خلفنا وتمنحونا دفعة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنفوز معا بالبطولات مرة أخرى".



وعن خط الهجوم بعد رحيل النجم السنغالي ساديو مانيه، قال صلاح: "الحقيقة، أنا متحمس للغاية، أريد أن ألعب مع نونيز، لقد قدم موسما جيدا (مع بنفيكا البرتغالي) ولعب بشكل جيد ضدنا في دوري الأبطال ذهابا وإيابا".



وأردف: "غادر ساديو ماني وسأفتقده بكل تأكيد، لقد قضى مواسم رائعة مع النادي، لذلك أتمنى له كل التوفيق، وأتمنى لداروين نونيز كل التوفيق أيضًا لتسجيل العديد من الأهداف لنا".