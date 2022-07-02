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رياضة

"موقف محرج" جعل بنزيما يحذف صورة من حسابه (صور)

Lebanon 24
02-07-2022 | 14:00
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تعرض اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما لموقف محرج، بعدما نشر صورة على حسابه الاجتماعي، ثم وجد نفسه مضطرا لحذفها.

ونشر مهاجم ريال مدريد الإسباني صورة على حسابه في إنستغرام، يظهر فيها نائما داخل طائرة خاصة، لكن التعليقات كانت جلّها ساخرة. ما السبب؟
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لاحظ متابعون ظهور إصبع قدم امرأة على الصورة المنشورة. ويبدو أن بنزيما لم ينتبه في البداية إلى هذا الأمر، لكن التعليقات جعلته يحذف الصورة على وجه السرعة ويعيد نشرها بعد قصّها.
 
 
وحتى بعد تداركه، ظلت التعليقات الساخرة حاضرة في الصورة الجديدة، حيث قال أحد المعلّقين "أين اختفت الحلويات؟ الأساطير فقط شاهدوا الصورة الأولى".
 
وذكر آخر: "كانت رجل زوجتك طالعه". 
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