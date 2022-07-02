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رياضة

من هو الشخص الذي أقنع صلاح بتجديد عقده مع ليفربول؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 16:00
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أنهى ليفربول الغموض بشأن مستقبل نجمه محمد صلاح، بإعلانه أمس توقيع عقد طويل الأمد مع الدولي المصري، وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الطرفين في الأشهر الأخيرة.

ولم يعلن ليفربول مدة عقد صلاح لكن وسائل إعلام إنجليزية كشف أن العقد الجديد سيبقي الفرعون المصري في ملعب "أنفيلد" حتى العام 2025.
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وقال الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، الخبير في أخبار انتقالات لاعبي كرة القدم، إن الشخص الذي لعب دورا مفتاحيا في إقناع صلاح بالتجديد، هو مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب.

وأوضح رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن كلوب خاض عدة محادثات بنفسه مع صلاح، وعمل على إقناعه بمشروع الفريق وخططه للمستقبل القريب.
 
وأضاف: "كلوب أقنع صلاح بأنه سيكون العنصر الأبرز في مشروع ليفربول في الفترة المقبلة"، وهو ما ساهم في موافقة النجم المصري على تجديد عقده.

وأكد رومانو أن راتب صلاح بعد التجديد ارتفع إلى قرابة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يجعله الأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 حزيران 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادما من روما.
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