25
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
19
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
من هو الشخص الذي أقنع صلاح بتجديد عقده مع ليفربول؟
Lebanon 24
02-07-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهى ليفربول الغموض بشأن مستقبل نجمه محمد صلاح، بإعلانه أمس توقيع عقد طويل الأمد مع الدولي المصري، وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الطرفين في الأشهر الأخيرة.
ولم يعلن ليفربول مدة عقد صلاح لكن وسائل إعلام إنجليزية كشف أن العقد الجديد سيبقي الفرعون المصري في ملعب "أنفيلد" حتى العام 2025.
Advertisement
وقال الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، الخبير في أخبار انتقالات لاعبي كرة القدم، إن الشخص الذي لعب دورا مفتاحيا في إقناع صلاح بالتجديد، هو مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب.
وأوضح رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن كلوب خاض عدة محادثات بنفسه مع صلاح، وعمل على إقناعه بمشروع الفريق وخططه للمستقبل القريب.
وأضاف: "كلوب أقنع صلاح بأنه سيكون العنصر الأبرز في مشروع ليفربول في الفترة المقبلة"، وهو ما ساهم في موافقة النجم المصري على تجديد عقده.
وأكد رومانو أن راتب صلاح بعد التجديد ارتفع إلى قرابة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يجعله الأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.
وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 حزيران 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.
وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادما من روما.
Advertisement
الأكثر قراءة
لأول مرة الفنانة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة على بحر دبي.. تاتو وتوب مكشوفة (صور)
Lebanon 24
لأول مرة الفنانة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة على بحر دبي.. تاتو وتوب مكشوفة (صور)
08:00 | 2022-07-02
02/07/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديثٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. شاهدوا كيف أصبحت!
Lebanon 24
تحديثٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. شاهدوا كيف أصبحت!
02:45 | 2022-07-02
02/07/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع يخطف حياة فنان شاب عن 36 عاماً... من هو؟
Lebanon 24
حادث سير مروّع يخطف حياة فنان شاب عن 36 عاماً... من هو؟
23:54 | 2022-07-01
01/07/2022 11:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تكون هذه السيدة وزيرة للطاقة؟
Lebanon 24
هل تكون هذه السيدة وزيرة للطاقة؟
01:44 | 2022-07-02
02/07/2022 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار" بطاقات التشريج يرتفع مساء اليوم.. إليكم الأسعار الجديدة!
Lebanon 24
"دولار" بطاقات التشريج يرتفع مساء اليوم.. إليكم الأسعار الجديدة!
11:31 | 2022-07-02
02/07/2022 11:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-07-02
"موقف محرج" جعل بنزيما يحذف صورة من حسابه (صور)
11:00 | 2022-07-02
بعد تجديد عقده.. صلاح الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول
08:00 | 2022-07-02
محاكمة نجمة السلة غرينر .. هل تؤجج الخلاف بين واشنطن وموسكو؟
05:00 | 2022-07-02
بعد حصوله على "المراد".. ما ترتيب صلاح بين الأعلى أجرا؟
02:00 | 2022-07-02
ماريا سول.. "حَكمة" تدخل تاريخ الكرة الإيطالية
23:00 | 2022-07-01
إنتر ميلان يضم مخيتاريان
فيديو
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
03/07/2022 04:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
03/07/2022 04:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
03/07/2022 04:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact