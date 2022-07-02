بعد تجديد عقد صلاح.. لاعب يثير أزمة داخل ليفربول

لم تكتمل فرحة مشجعي ليفربول بإعلان النجم المصري محمد صلاح تجديد عقده، حيث رجحت تقارير إعلامية اقتراب مغادرة زميله نابي كيتا أسوار "أنفيلد".وقال موقع "سبورت بايبل" إن اللاعب الغيني الدولي، الذي وصفه المدرب يورغن كلوب بـ"أحد أفضل لاعبي خط الوسط على الإطلاق"، يبحث عن مخرج لمغادرة ليفربول، بعدما كافح من أجل إثبات مكانته في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إليه عام 2018.وذكر المصدر أن كيتا قد ينضم هذا الصيف إلى يوفنتوس في صفقة تبادل محتملة مع اللاعب الفرنسي أدريان رابيو.

وأضاف: "رغم هذه التقارير إلا أن اللاعبين مختلفان كثيرا، حيث أن كيتا لاعب ذو عقلية هجومية، في حين أن رابيو يميل إلى البقاء في الدفاع".من جهته، كشف موقع "ليبيرو" أن ليفربول يرغب في تجديد عقد لاعبه كيتا، لكن الأخير "رفض ذلك"، مما يعني إمكانية بيعه خلال هذا الميركاتو أو مغادرته مجانا عند انتهاء عقده الصيف المقبل.يشار إلى أن كيتا مرشح لنيل لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022، وهي الجائزة التي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 21 تموز القادم.