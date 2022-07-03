رونالدو يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد... وصحيفة تكشف وجهته





وعاد كريستيانو إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس يوم 28 آب 2021، بعد اثني عشر عاماً من رحيله إلى ريال مدريد.

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ويرتبط أفضل لاعب في العالم خمس مرات مع مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2024، مع خيار التمديد لموسم آخر، كما اعتبره الهولندي إريك تن هاغ، المدرب الجديد للفريق، جزءاً هاماً في مشروعه.



وذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية، أن كريستيانو طلب من الإدارة السماح له بالرحيل في حال تلقى النادي عرضاً مرضياً.



وأوضحت الصحيفة أن أحد أهم أسباب رغبة اللاعب في الخروج من "أولد ترافورد"، تتمثل في رغبته الحثيثة في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلباً لإدارة ناديه مانشستر يونايتد للسماح له بالرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وعاد كريستيانو إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس يوم 28 آب 2021، بعد اثني عشر عاماً من رحيله إلى ريال مدريد.ويرتبط أفضل لاعب في العالم خمس مرات مع مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2024، مع خيار التمديد لموسم آخر، كما اعتبره الهولندي إريك تن هاغ، المدرب الجديد للفريق، جزءاً هاماً في مشروعه.وذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية، أن كريستيانو طلب من الإدارة السماح له بالرحيل في حال تلقى النادي عرضاً مرضياً.وأوضحت الصحيفة أن أحد أهم أسباب رغبة اللاعب في الخروج من "أولد ترافورد"، تتمثل في رغبته الحثيثة في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحسب "ديلي ميل" فإن بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة، وتشيلسي يرغبان في الفوز بخدمات النجم البرتغالي.ويرى كريستيانو رونالدو أن بإمكانه مواصلة اللعب والتنافس بمستوى عالٍ لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام على أقل تقدير، وفقاً لصحيفة The Times البريطانية.ويسعى "الدون" إلى استغلال هذه السنوات من خلال تواجده مع فريق يساعده على إضافة المزيد من الإنجازات على المستوى الفردي.