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رياضة
مودريتش يفصح عن رأيه في رفض مبابي اللعب لصالح ريال مدريد
Lebanon 24
03-07-2022
|
11:00
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كشف النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، عن رأيه بشأن رفض نجم نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، اللعب لصالح ريال مدريد بعد أن كان قد اقترب كثيرا من التواجد في العاصمة الإسبانية.
وكان مبابي كان جدد عقده مؤخرا مع باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة أعوام مقابل مبلغ فلكي قدر بـ300 مليون يورو، وزع بين مكافأة التوقيع والرواتب السنوية، وليصبح بذلك اللاعب الأعلى أجرا في العالم.
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وقد صدم مبابي بقراره التجديد لصالح باريس سان جيرمان، العديد من عشاق ريال مدريد الذين كانوا يمنون النفس برؤيته في استاد "البرنابيو"، ولاسيما أنه أعطى الكثير من الإشارات برغبته باللعب لصالح الفريق الملكي، ومنها مماطلته في التجديد لصالح العملاق الفرنسي حتى اللحظات الأخيرة.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، قال مودريتش البالغ من العمر 37 عاما، أن عدم قدوم مبابي إلى ريال مدريد لن يكون تأثير كبير على الفريق، دون أن يستبعد انضمامه لـ"الميرنغي" في المستقبل.
وأكد أن مبابي اتخذ قراره بكامل حريته للبقاء "في باريس سان جيرمان وعدم الذهاب إلى مدريد، كما كان يتوقع الجميع".
وتابع: "لن نصلبه من أجل ذلك.. فلا يوجد لاعب أهم من النادي، وريال مدريد هو الأعظم، وأهم من أي لاعب، وسيكون الأمر كذلك دائماً".
وعن إمكانية انضمام مبابي لريال مدريد في وقت لاحق، قال مودريتش: "لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل، ففي ثلاث أو أربع سنوات في كرة القدم، الوقت سوف تتضح الأمور".
(الحرة)
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