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رياضة

لهذه الأسباب.. رونالدو يرغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد

Lebanon 24
03-07-2022 | 16:00
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فجر التقرير الجديد حول النجم كريستيانو رونالدو، أزمة كبيرة داخل نادي مانشستر يونايتد، قد يشعل فتيل صراع مشابه لذلك الذي يخوضه بايرن ميونيخ الألماني مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

وكشف تقرير "التايمز" مساء السبت، أن رونالدو أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته الرحيل عن النادي هذا الصيف، في حال وصول عرض مقنع.
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ومن ناحيته كشف الصحفي فابريتسيو رومانو أسباب رغبة الرحيل: "رونالدو يريد مشروعا طموحا أكثر، ولا يرى ذلك في مانشستر يونايتد".

وأضاف رومانو: "رسالة رونالدو واضحة، هو يريد تحقيق الألقاب فورا".

وتتعارض رغبة رونالدو بتحقيق الألقاب في أعوامه الأخيرة بالملاعب، مع خطة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاغ، الذي يريد بناء فريق شاب، ينافس بعد عدة الأعوام، في خطة طويلة الأمد.
وبدأت الأزمة تتصاعد، بتصريحات إدارة مانشستر يونايتد بأن رونالدو "ليس للبيع"، وإنهم يرغبون أن يشارك معهم الموسم المقبل.

الأزمة ستتصاعد في حال وصول عروض حقيقية للاعب من أندية أوروبا، مما سيضعه في صدام حقيقي أمام إدارة مانشستر يونايتد.

كما يرغب رونالدو بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، والاستمرار بتحطيم الأرقام القياسية، ويرفض اللعب ببطولة اليوروبا ليغ التي سيشارك فيها مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

وتتمحور عقلية رونالدو بالمنافسة على الألقاب حتى وصوله سن الـ40، وهو ما لن يستطيع تحقيقه مع مانشستر يونايتد الذي ينافس في أقوى دوري بالعالم، وبمشروع "على المدى البعيد".

ستكشف الأيام المقبلة أين سيتجه الصراع بين رونالدو ومانشستر يونايتد، ولكن التقرير الأخير أعلن الجولة الأولى من "الموجهة".
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