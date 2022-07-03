لهذه الأسباب.. رونالدو يرغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد

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فجر التقرير الجديد حول النجم كريستيانو رونالدو، أزمة كبيرة داخل نادي مانشستر يونايتد، قد يشعل فتيل صراع مشابه لذلك الذي يخوضه بايرن ميونيخ الألماني مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.وكشف تقرير "التايمز" مساء السبت، أن رونالدو أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته الرحيل عن النادي هذا الصيف، في حال وصول عرض مقنع.ومن ناحيته كشف الصحفي فابريتسيو رومانو أسباب رغبة الرحيل: "رونالدو يريد مشروعا طموحا أكثر، ولا يرى ذلك في مانشستر يونايتد".وأضاف رومانو: "رسالة رونالدو واضحة، هو يريد تحقيق الألقاب فورا".وتتعارض رغبة رونالدو بتحقيق الألقاب في أعوامه الأخيرة بالملاعب، مع خطة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاغ، الذي يريد بناء فريق شاب، ينافس بعد عدة الأعوام، في خطة طويلة الأمد.