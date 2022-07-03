Advertisement

رياضة

لماذا تم تأجيل أمم إفريقيا 2023؟

Lebanon 24
03-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-968102-637924786386348053.jpg
Doc-P-968102-637924786386348053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مزيد من التخبطات يسجلها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وآخرها تأجيل بطولة كأس أمم إفريقية المقبلة في كوت ديفوار.

ووفقا لمصادر في إفريقيا، أعلن المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تأجيل النسخة المقبلة من أمم إفريقيا بسبب الأمطار.
Advertisement

وكان من المقرر أن تقام نسخة أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار، في حزيران 2023، لكن غزارة الأمطار هذا العام زادت مخاوف الاتحاد من تكرار الموقف العام المقبل، فاستبعدت إقامتها صيفا.

وتقرر إقامة نسخة أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار في كانون الثاني 2024 بدلا من حزيران 2023 المقبل.

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف في المؤتمر الصحفي: "تم الاستقرار على تأجيل كأس أمم إفريقيا المقبلة إلى كانون الثاني 2024 بدلا من حزيران 2023".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-07-04
16:00 | 2022-07-03
14:33 | 2022-07-03
14:00 | 2022-07-03
11:00 | 2022-07-03
08:00 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website