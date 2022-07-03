لماذا تم تأجيل أمم إفريقيا 2023؟

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مزيد من التخبطات يسجلها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وآخرها تأجيل بطولة كأس أمم إفريقية المقبلة في كوت ديفوار.ووفقا لمصادر في إفريقيا، أعلن المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تأجيل النسخة المقبلة من أمم إفريقيا بسبب الأمطار.وكان من المقرر أن تقام نسخة أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار، في حزيران 2023، لكن غزارة الأمطار هذا العام زادت مخاوف الاتحاد من تكرار الموقف العام المقبل، فاستبعدت إقامتها صيفا.وتقرر إقامة نسخة أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار في كانون الثاني 2024 بدلا من حزيران 2023 المقبل.وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف في المؤتمر الصحفي: "تم الاستقرار على تأجيل كأس أمم إفريقيا المقبلة إلى كانون الثاني 2024 بدلا من حزيران 2023".