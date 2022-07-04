ما السبب الذي أجبر ليفربول على تلبية شروط محمد صلاح التعجيزية؟

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كشفت صحيفة إنجليزية عن السبب الذي أجبر نادي ليفربول على تجديد عقد محمد صلاح، والموافقة على شروطه المالية، بعد رفض طويل.وأعلن وصيف بطل الدوري الإنجليزي تمديد عقد صلاح، ليستمر مع ليفربول حتى 30 حزيران 2025.وذكرت صحيفة The Sun أن نادي تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لعب دوراً مهماً في إجبار مواطنه ليفربول على تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.وبموجب العقد الجديد، والذي تم توقيعه في جزيرة ميكونوس اليونانية، أصبح صلاح اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبلجيكي كيفن دي بروين.وكشفت الصحيفة البريطانية أن صلاح كان مستعداً للعودة إلى تشيلسي مرة أخرى، وأن المالك الجديد "للبلوز" كان يجهز لصلاح عقداً لثلاثة مواسم.وأخبر صلاح من خلال وكيل أعماله، رامي عباس، مجموعة فينواي الرياضية، أنه سيفكر في العودة إلى "ستامفورد بريدج"، الذي لعب على أرضيته بين عامي 2014 و2016.وكانت المجموعة التي تدير ليفربول مصممة على عدم كسر هيكل الأجور المعمول به في النادي، حيث كان الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع "الريدز"، هو صاحب أعلى أجر براتب أسبوعي يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني.وذهب ليفربول إلى أبعد من ذلك، حين أبدى موافقته على رحيل صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بدلاً من خروجه المجاني في صيف عام 2023.لكن إدارة ليفربول، وفور علمها برغبة تشيلسي الحقيقية بضم صلاح، سارعت إلى تمديد عقده حتى صيف 2025، ومنحته أعلى أجر في الفريق وفي الدوري الإنجليزي على وجه العموم، بلغ 400 ألف جنيه إسترليني.