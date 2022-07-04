Advertisement

رياضة

رونالدو يشعل التكهنات.. لم يلتحق بتدريبات مان يونايتد

Lebanon 24
04-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-968291-637925396449998377.jpg
Doc-P-968291-637925396449998377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو التكهنات بشأن استمراره مع فريقه مانشستر يونايتد بعد أن تغيب عن تدريبات الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وجاء تغييبه عن تدريبات مانشستر يونايتد بعد أيام قليلة على تقارير أفادت بأن رونالدو أبلغ إدارة أولد ترافورد برغبته في الرحيل هذا الصيف.
Advertisement

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فقد تغيب رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، لأسباب عائلية، وأنه سيعود للتدريب تحت قيادة الهولندي إريك تن هاغ في الأيام القليلة المقبلة.

وأجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، التحاقه بتدريبات الشياطين الحمر استعدادا للموسم الجديد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، أن رونالدو أبلغ ناديه برغبته في الرحيل، هذا الصيف، وهو الأمر الذي يرفضه مان يونايتد، خصوصا أنه ما زال تحت العقد.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "الدون" أبلغ مانشستر يونايتد بتأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وقبل النادي الإنجليزي هذا المبرر.

وأفاد موقع "سبورتس ميل"، يوم الأحد، أن رونالدو سيجري محادثات مع إريك تن هاغ عند عودته حيث يتطلع إلى حل بشأن مستقبله.

ومع أنه "ما زال لرونالدو ميل للنادي"، فإنه في هذه المرحلة من مسيرته يريد أن يلعب في دوري أبطال أوروبا، ولا يرى ذلك يحدث في الشياطين الحمر.

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-07-04
08:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
02:00 | 2022-07-04
23:00 | 2022-07-03
16:00 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website