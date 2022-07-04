رونالدو يشعل التكهنات.. لم يلتحق بتدريبات مان يونايتد

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أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو التكهنات بشأن استمراره مع فريقه مانشستر يونايتد بعد أن تغيب عن تدريبات الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.وجاء تغييبه عن تدريبات مانشستر يونايتد بعد أيام قليلة على تقارير أفادت بأن رونالدو أبلغ إدارة أولد ترافورد برغبته في الرحيل هذا الصيف.وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فقد تغيب رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، لأسباب عائلية، وأنه سيعود للتدريب تحت قيادة الهولندي إريك تن هاغ في الأيام القليلة المقبلة.وأجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، التحاقه بتدريبات الشياطين الحمر استعدادا للموسم الجديد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، أن رونالدو أبلغ ناديه برغبته في الرحيل، هذا الصيف، وهو الأمر الذي يرفضه مان يونايتد، خصوصا أنه ما زال تحت العقد.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "الدون" أبلغ مانشستر يونايتد بتأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وقبل النادي الإنجليزي هذا المبرر.وأفاد موقع "سبورتس ميل"، يوم الأحد، أن رونالدو سيجري محادثات مع إريك تن هاغ عند عودته حيث يتطلع إلى حل بشأن مستقبله.ومع أنه "ما زال لرونالدو ميل للنادي"، فإنه في هذه المرحلة من مسيرته يريد أن يلعب في دوري أبطال أوروبا، ولا يرى ذلك يحدث في الشياطين الحمر.